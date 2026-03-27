El patriarca de la familia De la Reina pierde a un cliente estratégico este viernes, 27 de marzo, mientras Luz se despide de su padre y Valentina sufre un ataque de pánico

La serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, encara el final de la semana con una entrega marcada por la inestabilidad empresarial y las fracturas familiares. En el capítulo de este viernes, 27 de marzo, que se emite a las 15:45 horas, las maniobras de Gabriel de la Reina contra su tío Damián comienzan a surtir un efecto devastador en el patrimonio familiar. La ficción de época, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, sitúa a sus personajes en un escenario de máxima tensión donde las deslealtades del pasado reciente cobran una factura inmediata.

La ofensiva de Gabriel y el perjuicio para Damián

La estructura de poder en la familia De la Reina se tambalea debido a las constantes jugarretas de Gabriel. Tras desvelar información perjudicial a la prensa en episodios anteriores, el impacto reputacional se traduce ahora en una pérdida económica tangible: Damián pierde a un cliente de gran importancia. No obstante, la situación para el sobrino del patriarca no será de absoluta victoria, ya que Gabriel recibirá un impacto desagradable que equilibrará la balanza de las hostilidades familiares.

Por otro lado, la salud y la estabilidad emocional de otros miembros de la casa se ven comprometidas. Nieves sufre un desvanecimiento repentino, sumando una nueva preocupación al clan, mientras que Valentina es víctima de un severo ataque de pánico provocado por Álvaro.

Despedidas y enfrentamientos en la fábrica

En el ámbito personal, la trama médica y familiar cobra protagonismo con la figura de Luz, quien se dispone a dar un último adiós a su padre. Esta despedida marcará el rumbo emocional del personaje en los próximos capítulos. Paralelamente, la tensión dialéctica se traslada a Marta y Andrés, quienes deciden confrontar directamente a Álvaro para exigirle explicaciones por sus actos.

La situación en la colonia también se mantiene convulsa tras el rechazo de las trabajadoras de la fábrica a la última propuesta de la dirección sobre sus condiciones laborales. Además, el misterio rodea a Alberto, quien ha decidido contactar con don Agustín para confesar sus pecados, dejando en el aire la naturaleza de sus revelaciones.

El percance de Begoña

Uno de los puntos de mayor inquietud en el avance de este viernes es la situación de Begoña. En su desplazamiento hacia Pelahustán junto a Beatriz y Juanito, la joven ha sufrido un percance en el camino cuyos detalles mantienen en vilo a los seguidores de la serie. Todo ello sucede mientras Marta continúa sus pesquisas sobre Valentina, tratando de obtener información relevante a través de Cloe.

La jornada concluye con una desagradable sorpresa para Gabriel al llegar a su domicilio, cerrando un círculo de conflictos que promete redefinir las alianzas en ‘Sueños de libertad’.