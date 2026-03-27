El conjunto de Xavi Pascual busca este viernes su tercera victoria consecutiva en la máxima competición europea ante un rival directo con idéntico balance clasificatorio.

El Palau Blaugrana se viste de gala este viernes, 27 de marzo de 2026, para acoger un duelo de vital importancia en las aspiraciones continentales del Barça. El equipo azulgrana recibe al Estrella Roja de Belgrado a partir de las 20:30 horas, en un encuentro que el técnico Xavi Pascual no ha dudado en calificar como una auténtica «final». El objetivo no es otro que encadenar el tercer triunfo consecutivo en la Euroliga y dar un paso de gigante hacia los puestos que dan acceso a los playoffs.

La igualdad es la nota dominante en la previa de este choque correspondiente a la fase regular. Ambos conjuntos llegan a la cita con un balance idéntico de 19 victorias y 14 derrotas, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo por la jerarquía en la tabla. Una victoria permitiría al Barça desmarcarse de un competidor inmediato y consolidar las buenas sensaciones mostradas en las últimas jornadas.

Un rival exigido físicamente

El Estrella Roja aterriza en la Ciudad Condal tras un importante desgaste en su anterior compromiso. El conjunto serbio llega a Barcelona después de haber disputado una prórroga en Vitoria, un factor de cansancio acumulado que el cuadro catalán tratará de aprovechar desde el salto inicial para imponer un ritmo alto de juego ante su afición.

Horario y dónde ver el Barça – Estrella Roja

El partido entre el Barça y el Estrella Roja comenzará a las 20:30 horas. Los seguidores del baloncesto podrán seguir la retransmisión en directo a través de la plataforma Movistar Plus+, que ofrecerá toda la cobertura de esta jornada europea donde el equipo de Pascual se juega gran parte de sus opciones de éxito en la presente campaña de la Euroliga.