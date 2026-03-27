La selección de David Gordo retoma su camino hacia el Europeo 2027 este viernes 27 de marzo en Lárnaca, buscando consolidar su liderato invicto en el Grupo A.

La selección española sub-21 regresa a la competición oficial este viernes, 27 de marzo de 2026, con el objetivo de mantener su hegemonía en la fase de clasificación para el Europeo 2027. El combinado dirigido por David Gordo se desplaza hasta el estadio AEK Arena de Lárnaca para enfrentarse a Chipre, en lo que supone el estreno del calendario internacional para las categorías inferiores de la Selección en este año 2026.

España afronta este compromiso con una trayectoria impecable. Tras cinco encuentros disputados, el equipo nacional suma pleno de victorias (15 puntos de 15 posibles), con un balance ofensivo de 17 goles a favor y solo dos en contra. Estas cifras sitúan a «La Rojita» como líder destacada del Grupo A, con una ventaja de cinco puntos sobre Finlandia, su inmediato perseguidor en la tabla que completan Kosovo, Rumanía, Chipre y San Marino.

Un rival rocoso y precedentes

Pese a la diferencia clasificatoria, el precedente de la primera vuelta invita a la cautela. En aquel encuentro, el conjunto chipriota se mostró como un bloque muy sólido, dificultando las embestidas españolas hasta el tiempo de descuento de la primera mitad, cuando Rafael Obrador logró abrir el marcador. No fue hasta el tramo final del partido cuando Yarek Gasiorowski (min. 74) y Pablo García (min. 85) pudieron certificar el triunfo definitivo.

Tras el duelo en tierras chipriotas, la expedición española regresará a territorio nacional para preparar el segundo compromiso de esta ventana internacional, que tendrá lugar el próximo martes en Alcalá de Henares frente a la Federación de Kosovo.

Horario y dónde ver el Chipre – España Sub-21

El encuentro, correspondiente a la sexta jornada de la fase de clasificación, dará comienzo a las 16:00 horas (horario peninsular español). Los aficionados podrán seguir el choque en directo y en abierto a través de Teledeporte. Asimismo, el partido estará disponible de forma online mediante la plataforma de streaming RTVE Play.

Convocatoria oficial de España Sub-21

David Gordo ha citado a 23 futbolistas para este doble enfrentamiento, destacando la presencia de jugadores que militan en ligas europeas: