El capítulo 803 de la serie de RTVE, que se emite este viernes 27 de marzo, sitúa a los protagonistas ante una ruptura jerárquica definitiva y la sombra de una confesión mortal

La ficción de época de Televisión Española, ‘Valle Salvaje’, encara el cierre de la semana con una entrega de alta tensión emocional y giros en el poder. Tras la reciente salida de Eva y la consolidación de Luisa como eje central de la trama, el episodio de este viernes, 27 de marzo, traslada la acción a una Casa Grande sacudida por la autoridad del nuevo duque y la desesperación de quienes custodian secretos inconfesables. A partir de las 18:35 horas, los espectadores asistirán a un pulso sucesorio sin precedentes y a una coacción que pone en riesgo la vida de uno de los personajes principales.

El nuevo orden de Rafael en la Casa Grande

La estructura de mando en la propiedad vive una transformación irreversible. Rafael, en el ejercicio de sus nuevas prerrogativas como duque, ha protagonizado un severo enfrentamiento con su padre, José Luis. La determinación del joven es absoluta: no solo ha confirmado que mantendrá a Atanasio en su puesto de secretario, sino que ha instado a su progenitor a abandonar el lugar, marcando una distancia que redefine la jerarquía familiar.

Esta firmeza administrativa no es un hecho aislado. El propio Rafael ha advertido a Luisa sobre los cambios inminentes que sufrirán las dinámicas internas de la Casa Grande bajo su mandato. La autoridad del nuevo duque promete alterar el equilibrio de fuerzas que, hasta ahora, parecía inamovible.

Coacciones y la sombra del crimen de Alejo

La tensión se desplaza también al ámbito de las lealtades personales. Martín, abrumado por el peso de su traición con Victoria, ha intentado confesar la verdad a Matilde. Sin embargo, su propósito ha sido cercenado por una violenta amenaza de Atanasio. El secretario, priorizando el enlace de su hermana, ha advertido a Martín de forma taxativa: cualquier intento de arruinar la boda supondrá el fin de su vida.

Paralelamente, el misterio sobre el asesinato del tío de Alejo sigue centrando los esfuerzos de Mercedes. En una conversación privada, Mercedes ha instado a Alejo a mantener la entereza, recordándole que el secreto de su implicación solo es compartido por ella y José Luis. La advertencia es clara: la única posibilidad de que Enriqueta o Braulio descubran la realidad es que Alejo desfallezca y termine por confesar, un escenario que Mercedes pretende evitar a toda costa.

Acusaciones cruzadas y la búsqueda de Toribio

El clima de desconfianza se ha extendido a todos los niveles. Mercedes, asediada por las constantes insinuaciones de Enriqueta —quien sigue la pista de Bernardo como posible sospechoso de la muerte de su marido—, ha exigido a esta que cese sus juegos y aclare si existe una acusación formal. Mientras tanto, Dámaso ya ha manifestado sus recelos sobre las verdaderas intenciones de Enriqueta.

Por otro lado, la trama del robo del hijo de Adriana cobra nuevo impulso con el regreso de Bárbara, quien acusa directamente a Pura de estar implicada en el suceso. Ante la gravedad de los hechos y la confusión reinante, Luisa ha pedido a Bárbara que se mantenga al margen, mientras ella trata de hallar respuestas en un encuentro con Petra. En última instancia, la investigación de don Hernando avanza con una orden de búsqueda sobre Toribio, figura que se considera fundamental para identificar al verdadero responsable de la muerte del padre de Alejo.