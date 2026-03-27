El conjunto de Luis de la Fuente se mide este viernes 27 de marzo al combinado serbio en el Estadio de la Cerámica, en una cita preparatoria para el Mundial de este verano.

La Selección Española de Fútbol continúa su puesta a punto de cara a la gran cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. Este viernes, 27 de marzo de 2026, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta a Serbia en un partido amistoso de máximo nivel que tendrá como escenario el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

Este encuentro supone el tercer compromiso de la temporada que el combinado nacional disputa en la Comunidad Valenciana, tras las visitas previas a Elche y Valencia para medirse a Georgia y Países Bajos, respectivamente. Originalmente, esta fecha estaba reservada para la disputa de la Finalissima entre España y Argentina, pero tras su cancelación debido al conflicto bélico en Irán, la Federación optó por este exigente test ante el cuadro balcánico.

La respuesta de la afición ha sido unánime. Pocas horas después de que la RFEF activara la venta de entradas online, el papel se agotó por completo, asegurando un lleno absoluto en el feudo del Villarreal. España llega con un balance histórico favorable ante Serbia, habiendo cosechado dos victorias y un empate en sus tres enfrentamientos previos. Además, la Selección mantiene su condición de invicta en sus visitas al Estadio de la Cerámica.

Convocatoria de Luis de la Fuente

Para este duelo y el próximo compromiso frente a Egipto, el seleccionador riojano ha confeccionado una lista de 27 futbolistas donde destaca la mezcla de veteranía y juventud:

Portería: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García.

Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García. Defensa: Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Cristhian Mosquera, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Cristhian Mosquera, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo. Centro del campo: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Pablo Fornals, Carlos Soler, Dani Olmo y Fermín López.

Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Pablo Fornals, Carlos Soler, Dani Olmo y Fermín López. Delantera: Yeremy Pino, Álex Baena, Ander Barrenetxea, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzábal, Ferran Torres, Borja Iglesias y Lamine Yamal.

Horario y dónde ver el España – Serbia

El partido amistoso entre España y Serbia arrancará a las 21:00 horas de este viernes 27 de marzo. El encuentro se podrá seguir en directo y en abierto a través de La 1 de TVE. Asimismo, para aquellos que prefieran el formato digital, la plataforma RTVE Play ofrecerá la retransmisión online en vivo.