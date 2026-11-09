La Promesa presenta el lunes 9 de noviembre en La 1 nuevos conflictos entre Máximo, Lorenzo y Julio, mientras Pía traslada a Manuel sus averiguaciones sobre la muerte de Jana.

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Qué pasará en La Promesa el lunes 9 de noviembre

Máximo acaba cediendo ante la amenaza de Lorenzo. El capitán conoce algo de su pasado que le permite presionarle, aunque queda por saber de qué se trata.

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Enfadado por ese revés, Máximo se enfrenta a Julio y le pregunta si fue él quien saboteó la boda de su hija. Julio rechaza la acusación, pero el duque le advierte de que lo despedirá si vuelve a causarle problemas.

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Pía comparte con Manuel lo que ha descubierto. Entre sus hallazgos está una carta que Mercedes del Amor envió a Cristóbal y que llegó a sus manos. En el volumen sobre venenos de la Joyería Llop también ha hallado el mismo nombre. A partir de estas pistas, concluye que Leocadia mató a Jana.

Por su parte, Ángela sigue empeñada en mejorar la relación entre Curro y su madre y les propone hacer un plan juntos. La iniciativa no sale bien y Curro intenta disimular: le reprocha a su suegra que sabe que intervino para impedir que recibiera el título de conde.

María se disculpa con Samuel por haberle reprochado que se encontrara bien. Samuel, sin embargo, le confiesa a Petra que pide en sus oraciones que Dios se lo lleve.

Julieta está cansada de repetir con Manuel la misma dinámica, entre las disculpas y la evasión. Para alertarla sobre Lorenzo, Máximo corta la conversación.

Además, llega al capitán de la Mata una carta que parece enviada por el ejército. Su contenido queda por descubrir.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 943 de La Promesa se emite el lunes 9 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 9 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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