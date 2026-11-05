La Promesa continúa el viernes 6 de noviembre en La 1 con las explicaciones de Ricardo a Alonso sobre las maniobras de Julio en la boda y el regreso de Pía junto a los suyos.

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Qué pasará en La Promesa el viernes 6 de noviembre

Alonso escucha la explicación de Ricardo sobre las alteraciones que Julio hizo en los vinos, los alimentos y las tarjetas para la boda. Máximo, sin embargo, reclama pruebas de lo ocurrido, aunque aún no las hay.

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El relato de Ricardo pone sobre la mesa las intervenciones de Julio en distintos elementos de la celebración. Frente a esas explicaciones, Máximo insiste en que se presenten pruebas que todavía no existen.

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Por otro lado, Pía vuelve a encontrarse con todos y da las gracias especialmente a Curro por haber insistido. Tras ese reencuentro, los dos podrán buscar pruebas contra Leocadia.

Mientras tanto, la señora de Figueroa habla con Ángela y se queja de la conducta violenta de su marido. La conversación llega después del reencuentro de Pía con los demás y de su agradecimiento a Curro.

Julieta, por su parte, teme que los sentimientos de Manuel hacia ella lo mantengan demasiado distraído. Su preocupación es que esa distracción lleve a Manuel a desatender sus negocios.

Alonso también se dirige a Jacobo para preguntarle de forma directa si ha pasado algo con Martina. La pregunta sitúa a Jacobo ante las dudas de Alonso sobre lo ocurrido con ella.

Para terminar, Lorenzo amenaza con contar a Ángela los secretos que Máximo guarda sobre su pasado en caso de que este lo delate. Con esa amenaza, Lorenzo trata de impedir que Máximo lo denuncie.

La búsqueda de pruebas y las conversaciones entre los personajes marcarán así la jornada en el palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 942 de La Promesa se emite el viernes 6 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por Diez Minutos. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 6 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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