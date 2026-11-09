Sueños de Libertad aborda el lunes 9 de noviembre en Antena 3 la búsqueda de ayuda de Salva para su padre y los planes de Nieves y Mabel para pasar más tiempo juntas. La serie sigue a una familia dedicada a la perfumería en el Toledo de los años 50.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el lunes 9 de noviembre

Salva encuentra a Tomás, su padre, borracho en la cantina. Tomás, por su parte, se responsabiliza de la tragedia que ha vivido su familia. Lo ocurrido llega también a oídos de don Agustín.

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El capellán de la parroquia evita hablar cada vez que se menciona a sor Amparo y decide intervenir. Mientras tanto, Salva recurre a Agustín para pedirle ayuda con la situación de su padre.

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Para tratar el alcoholismo de Tomás, Salva propone que pueda ingresar en un monasterio. La propuesta llega después de que lo haya encontrado ebrio en la cantina.

En otra trama, Nieves llama la atención a Mabel por el comportamiento que ha mantenido últimamente. Su madre le pregunta por qué se muestra constantemente a la defensiva y le recuerda que deben procurar que Josema se sienta como en casa.

Nieves también advierte a su hija sobre la dedicación absoluta que está prestando a sus nuevos estudios. Pese a la conversación, ambas hacen planes con la intención de pasar más tiempo juntas.

Sin embargo, Nieves termina cancelando esos planes. Finalmente, será Josema quien vaya con Mabel al concierto de música clásica.

Así, Salva busca apoyo para Tomás, mientras Mabel comparte con Josema la salida prevista.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 685 de Sueños de Libertad se emite el lunes 9 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance semanal publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del lunes 9 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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