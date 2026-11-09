Valle Salvaje aborda el lunes 9 de noviembre en La 1 la propuesta de Enriqueta para poner en marcha un negocio. El drama rural, ambientado en la Asturias del siglo XIX, también sigue a Alejo y Luisa ante las posibles represalias de sus familias.

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Qué pasará en Valle Salvaje el lunes 9 de noviembre

Enriqueta plantea a Victoria y Mercedes la compra de un molino con el que emprender un negocio propio. La idea sorprende a las dos mujeres y Victoria no parece dispuesta a aceptarla. Pese a ello, tanto Victoria como Mercedes invitan después a Enriqueta a cenar.

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Por su parte, Alejo advierte a Luisa de que deben prepararse ante las posibles represalias de don Hernando e incluso del padre de Alejo. El aviso llega después de que él afirmara durante la cena que solo se casará con Luisa.

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Rafael pide explicaciones a José Luis por haber desatendido su voluntad de poner fin a los ataques y las humillaciones contra Luisa. José Luis, por otro lado, intenta averiguar cómo está Rosalía tras haber presenciado lo ocurrido con Luisa durante la cena de la noche anterior.

Más tarde, Rafael pregunta a Rosalía si ha reflexionado sobre la propuesta de matrimonio que le hizo. Mientras, Bárbara descubre que Genaro tiene sangre en las manos por las tareas que Atanasio le ha encargado como lacayo y se preocupa por él.

Braulio le dice a Manuela que merece estar con un hombre que la mire del mismo modo que Alejo mira a Luisa. Después, don Hernando encuentra a ambos juntos en la alcoba de su hija.

Francisco, por último, se encara con Pepa después de que lleguen a un acuerdo para vender el reloj y de escucharla afirmar que son gente honrada.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 519 de Valle Salvaje se emite el lunes 9 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 9 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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