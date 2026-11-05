El avance de Sueños de Libertad para el viernes 6 de noviembre sitúa a Beatriz frente a Begoña por Javier. La serie, ambientada en el Toledo de los años 50, se emite en Antena 3.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el viernes 6 de noviembre

Beatriz pedirá explicaciones a Begoña por lo relacionado con Javier. Por su parte, Félix ejercerá presión sobre Gabriel.

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Eduardo planteará a Manuela retomar el plan del picnic. Sin embargo, algo impedirá que la propuesta salga como el chófer esperaba.

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En otra trama, Valentina resolverá qué hacer con la invitación que ha recibido de Paula. Mientras tanto, don Agustín evitará dar una respuesta clara a Amparo.

El capítulo también llevará a Tomás a descubrir las cartas de Salva.

La historia continuará así con las decisiones de Valentina y Eduardo, el enfrentamiento entre Beatriz y Begoña y el hallazgo de Tomás.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 684 de Sueños de Libertad se emite el viernes 6 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por El Confidencial. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del viernes 6 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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