Valle Salvaje abordará la respuesta pendiente de Rosalía al duque y la irrupción de Luisa en palacio en el capítulo del viernes 6 de noviembre en La 1. La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará en Valle Salvaje el viernes 6 de noviembre

Rosalía todavía no ha contestado al duque. Su hermana Leonor teme que termine en un matrimonio sin amor, ya que sus sentimientos son verdaderos.

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Por la noche, Hernando está a punto de comunicar cuándo se celebrará la boda. En ese momento aparece en palacio Luisa, una visita que nadie espera.

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Luisa se enfrenta al marqués delante de todos, decidida a plantarle cara. Queda por saber si su intervención dará resultado.

Rosalía y Leonor están interpretadas por Beatriz Reina y Sabela Arán, respectivamente. Loren Mairena da vida a Luisa y Óscar Rabadán interpreta a don Hernando.

La respuesta de Rosalía al duque y el resultado de la intervención de Luisa quedan pendientes en la historia.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 518 de Valle Salvaje se emite el viernes 6 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Mundo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 6 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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