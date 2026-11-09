Los incidentes se registraron durante la madrugada en los recursos temporales de Victoria y Paraíso, donde se produjeron daños materiales y agresiones al personal de seguridad y asistencia.

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La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de diez menores de edad —siete chicas y tres varones— tras intervenir en dos altercados violentos registrados de manera simultánea en sendos centros de acogida temporal para menores inmigrantes en Ceuta.

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Las intervenciones se desencadenaron a raíz de graves peleas y revueltas en el interior de las instalaciones de los centros Victoria y Paraíso. En el primero de los recursos, la situación se tornó especialmente conflictiva con la implicación directa de varias residentes, quienes llegaron a destrozar parte del mobiliario del centro y obligaron a una actuación de contención por parte de los agentes para restablecer el orden.

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Amotinamiento y agentes heridos

En el segundo de los centros afectados, el centro Paraíso, la tensión escaló cuando uno de los menores residentes instigó a otros a amotinarse contra el personal de seguridad y los trabajadores de la instalación, desencadenando un enfrentamiento directo.

Como saldo de estas dos reyertas nocturnas, cuatro trabajadores —entre vigilantes de seguridad y personal auxiliar de los centros— sufrieron lesiones de carácter leve a consecuencia de los golpes y forcejeos. Los afectados tuvieron que recibir asistencia médica y presentaron los preceptivos partes de lesiones, que ya han sido incorporados a las diligencias policiales. Los diez menores detenidos han sido trasladados a dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, en una nueva muestra de la tensión que atraviesan los recursos asistenciales de la ciudad.