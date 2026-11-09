La Sección Penal del Tribunal de Instancia número 1 de Ceuta ha condenado a un joven a dos años de prisión por un atentado contra la Policía Local. La condena, sin embargo, ha sido suspendida por un periodo de tres años, durante el cual el condenado no deberá cometer ningún delito para evitar ingresar en prisión.

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Los hechos ocurrieron el pasado 8 de agosto en la avenida de España. El joven, en un estado de alteración y agresividad, fue requerido por agentes de la Policía Local para que se calmara y entregara su documentación. En lugar de cooperar, el individuo intentó agredir a uno de los agentes, lo que obligó a sus compañeros a emplear la fuerza mínima necesaria para controlar la situación.

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Reconocimiento de los hechos

El condenado reconoció los hechos ante la magistrada, lo que llevó a la aceptación de la pena impuesta y a su puesta en libertad bajo la condición de no delinquir durante el periodo de suspensión de la pena. En caso de incumplir esta condición, se revocaría la suspensión y el joven tendría que cumplir la condena en prisión.

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El joven había estado en prisión preventiva desde el incidente, siendo trasladado desde la cárcel de Mendizábal a las dependencias judiciales para el juicio. Sin embargo, no fue necesario celebrar el juicio completo debido a que se aplicó la figura de la conformidad, al aceptar el acusado la pena propuesta.

Consecuencias de la suspensión

La suspensión de la pena implica que el condenado debe abstenerse de cometer cualquier delito durante los próximos tres años. De lo contrario, perderá el beneficio de la suspensión y deberá cumplir la condena de dos años de prisión. Esta medida busca ofrecer una oportunidad de reintegración al condenado, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas por el tribunal.