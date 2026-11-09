La víctima, de 20 años, presenta múltiples lesiones de gravedad y la mandíbula destrozada tras ser asaltada para robarle sus pertenencias en la zona de la Almadraba.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de un violento atraco perpetrado en Ceuta que se ha saldado con un joven inmigrante de 20 años ingresado en estado muy grave.

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Los hechos se desencadenaron cuando la víctima fue asaltada en la zona de monte situada en las inmediaciones de la Almadraba. Según las primeras informaciones recabadas por los investigadores a partir del testimonio de otros jóvenes, el asalto se perpetró con extrema violencia: el joven fue golpeado y agredido con machetazos para robarle sus pertenencias, sufriendo graves lesiones que incluyeron la fractura total de la mandíbula y una severa pérdida de sangre.

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Desplome y traslado urgente al hospital

A pesar de la gravedad de las heridas, el joven logró desplazarse hasta las inmediaciones de la avenida Reyes Católicos, en la conexión con la carretera hacia la antigua prisión de Los Rosales, donde finalmente se desplomó debido a la hemorragia.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato dotaciones de la Policía Nacional y dos ambulancias del 061. Los sanitarios le practicaron maniobras de asistencia in situ para contener la abundante pérdida de sangre antes de proceder a su evacuación urgente al Hospital Universitario de Loma Colmenar. Dada la extrema gravedad de las lesiones sufridas en el rostro y el cuerpo, las autoridades médicas valoran su inminente traslado a un centro hospitalario en la península. La investigación policial continúa abierta para identificar y detener a los autores de la agresión.