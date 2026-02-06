El director deportivo del Ceuta, Edu Villegas, confirmó este jueves que el club continúa atento al mercado de jugadores libres, con el objetivo de reforzar la plantilla en las posiciones clave, especialmente en ataque.

En declaraciones a El Faro de Ceuta, Villegas aseguró: “Quedan dos fichas libres y estamos trabajando en ello. Estamos viendo, peinando y estudiando las opciones que tenemos. Aunque haya terminado el mercado, hay jugadores libres por lo que podemos seguir negociando actualmente”. Con estas palabras, el dirigente deja claro que el club no da por cerrado el mercado y sigue abierto a nuevas incorporaciones.

El Ceuta completó un mercado invernal con un notable movimiento en la plantilla. Realizó siete operaciones, con cuatro bajas y tres altas. Entre las salidas destacan Andy Escudero, que firmó por el Hércules; Samu Obeng, que se marchó a la SD Huesca en busca de más minutos; Manu Vallejo, descartado por el entrenador JJR; y Juanto Ortuño, que puso rumbo al Real Murcia.

Por su parte, las incorporaciones incluyeron al joven cedido Marc Domènech, procedente del Mallorca, y dos fichajes libres: José Campaña, considerado la gran operación del mercado por su experiencia y jerarquía, y Marino Illescas, que llega tras rescindir su contrato con el CD Mirandés.

Villegas valoró positivamente estas incorporaciones: “Los que vienen creo que nos van a aportar bastante calidad y también un plus. El equipo estaba muy bien, extremadamente bien. Nos quedan 15 minutos para salvarnos, estamos posicionados en Segunda División y eso es una base importante de cara al mercado de fichajes”.

El Ceuta mantiene así la puerta abierta a nuevas oportunidades en el mercado de agentes libres, buscando ese refuerzo que termine de consolidar su proyecto y refuerce sus aspiraciones en la segunda mitad de la temporada.