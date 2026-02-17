La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde, Manuel Bautista (PP), ha presentado este lunes una querella por presunto acoso sexual y laboral, así como por delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también se incluye al Partido Popular como persona jurídica. La acción se ha presentado en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles, según confirmó su abogado, Antonio Suárez-Valdés.

Fundamentos de la querella

El letrado explicó que la víctima recurrió finalmente a la vía penal tras el fracaso de los mecanismos internos de protección del partido y la ausencia de respuesta institucional del PP. La querella se apoya en un “nutrido soporte probatorio” que busca acreditar la presunta solicitud de favores sexuales por parte del alcalde y un patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica con el objetivo de aislar profesionalmente a la exconcejala, quien presentó su dimisión en 2024.

Solicitud de testigos y documentos

La querella incluye también la petición de declarar como testigos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y a la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán, en relación con la gestión interna del caso.

Asimismo, se incorporan a la querella los correos electrónicos intercambiados por la exedil con la Comunidad de Madrid que fueron difundidos a medios de comunicación, algo que, según Suárez-Valdés, podría constituir delitos de revelación de secretos. El abogado destacó la “alta complejidad técnica” del procedimiento, debido a que parte de los hechos ocurrieron en la intimidad de la víctima y el presunto acosador, y algunos correos oficiales fueron borrados.