El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este martes que, cuando los ciudadanos expresan en las urnas su deseo de cambio, los partidos no pueden fallarles. “Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo”, subrayó durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

Feijóo presentó al presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto en el que también participó el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio.

En el contexto de negociaciones en Extremadura y Aragón, donde Vox juega un papel clave en las investiduras de María Guardiola y Jorge Azcón, Feijóo afirmó que su pronóstico es que el PP “volverá a ganar” en Castilla y León, así como lo hizo en Extremadura y Aragón, mientras que el Partido Socialista Obrero Español “volverá a perderlas”.

El líder popular aseguró que “España tiene remedio”, pero criticó al Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que, cuando los ciudadanos tengan la oportunidad de “tomar la palabra” nuevamente, optarán por “una política razonable y firme”.