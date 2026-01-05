

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes explicaciones al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por lo que considera su «cooperación con la dictadura» de Nicolás Maduro y por haber «blanqueado» el régimen venezolano.

En una entrevista en Antena 3, Ayuso criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por, según sus palabras, «abandonar» a los venezolanos y, más ampliamente, a todo el continente hispanoamericano. «¿Qué más le tiene que pasar al pueblo de Venezuela para que le escuche alguien?», se preguntó la dirigente madrileña.

Ayuso cuestionó cómo Zapatero, como observador internacional en las elecciones venezolanas, «no vio nada» y señaló que «el único que se ha lucrado ha sido Zapatero y otros que validaron unas elecciones que no eran impecables». Asimismo, pidió que explique «de una santa vez» su papel representando al Gobierno de Maduro y su relación con países como China, Rusia e Irán.

La presidenta madrileña recordó que España «tiene una obligación histórica y moral con toda Iberoamérica», y consideró que el ex presidente debería ofrecer «una rueda de prensa urgente» para aclarar su actuación. Ayuso también anunció que el Partido Popular pedirá la comparecencia de Zapatero en el Senado para que rinda cuentas sobre su implicación con el régimen venezolano.

En relación con la reciente operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Ayuso afirmó que «Venezuela estará mejor hoy que ayer» y destacó la importancia de garantizar elecciones libres en el país. «Nos van a faltar años para agradecer esta operación, porque lo otro ya lo conocimos y era más miseria», agregó.