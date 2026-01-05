Este martes 6 de enero se celebra el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que pone fin a las festividades navideñas repartiendo millones de euros en toda España. Con un primer premio de 200.000 euros por décimo, el sorteo de este año promete grandes emociones para quienes hayan probado su suerte.

Tras la Lotería de Navidad, la del Niño se posiciona como el segundo gran sorteo de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en cuanto a la cantidad de premios otorgados. En 2026, se mantiene la emisión de 55 series de 100.000 billetes cada una, a 200 euros por billete y 20 euros por décimo.

El sorteo distribuye un total de 770 millones de euros y reparte premios a 37.920 números, lo que ofrece mayores probabilidades de resultar agraciado que la Lotería de Navidad, que premia a 15.304 números.

Los premios principales son:

Primer premio: 2.000.000 euros por serie (200.000 euros por décimo).

Segundo premio: 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo).

Tercer premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo).

Además, el sorteo contempla extracciones especiales, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros que otorgan desde 20 hasta 3.500 euros por serie, asegurando que un amplio número de jugadores pueda celebrar su suerte.

Como curiosidad, en la edición de 2025 el primer premio fue para el número 78908 y se vendió íntegramente en El Corte Inglés de León.

Todos los números premiados podrán consultarse tras el sorteo en EL PAÍS, donde se publicará la Lista oficial con todos los premios.