El Real Madrid no necesitó a Mbappé para imponerse con claridad al Betis en el Bernabéu. Gonzalo García, canterano y apuesta de Xabi Alonso, firmó un triplete que marcó la diferencia, mientras Asencio y Fran García completaron la manita española. El conjunto verdiblanco, pese a los intentos de reacción y dos remates al poste, sufrió su primera derrota a domicilio de la temporada.

El partido comenzó con un Madrid intenso y vertical, donde Vinicius lideró el ataque y creó la jugada del primer gol, rematada de cabeza por Gonzalo al segundo palo. El Betis intentó responder con juego entre líneas de Fornals, pero los blancos no bajaron el ritmo, y en la segunda mitad Gonzalo rubricó su triplete con una volea espectacular. La goleada se completó con los goles de Asencio y Fran García, dejando el marcador final en 5-1.

Xabi Alonso celebró la actuación de su joven delantero, que resolvió un partido marcado por la contundencia y el talento español.