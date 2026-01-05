El Govern de la Generalitat ha elevado al máximo nivel la respuesta ante la crisis cinegética y sanitaria que afecta a Cataluña. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado este lunes que el presidente Salvador Illa liderará personalmente la primera reunión de la ‘Mesa del Jabalí’, que se celebrará este miércoles en el Palau de la Generalitat.

El objetivo de este organismo es ambicioso y urgente: articular un plan de choque para reducir al 50% la población de jabalíes en la autonomía, cuya sobrepoblación está facilitando la propagación de enfermedades y aumentando los daños en el sector agrícola.

Alerta sanitaria: 47 positivos por Peste Porcina Africana (PPA)

La urgencia de la reunión viene marcada por la preocupante actualización de los datos epidemiológicos en la provincia de Barcelona. Ordeig ha confirmado el hallazgo de 18 nuevos ejemplares muertos por Peste Porcina Africana en el foco detectado en Cerdanyola del Vallès.

Con estos nuevos casos, el balance actual de la crisis sanitaria en el Parque Natural de Collserola es el siguiente:

• Casos positivos totales: 47 jabalíes.

• Ejemplares analizados: 621 individuos.

• Zona afectada: Foco de Cerdanyola del Vallès y áreas colindantes del área metropolitana de Barcelona.

Blindar el sector porcino

La prioridad absoluta del Govern es evitar que el virus de la PPA dé el salto de los jabalíes salvajes a las explotaciones porcinas comerciales, lo que supondría un golpe catastrófico para la economía catalana, líder en exportación de carne de cerdo.

La ‘Mesa del Jabalí’ integrará a representantes de Agricultura, Interior, Territorio y Salud, así como a asociaciones de cazadores y sindicatos agrarios, para coordinar batidas controladas, mejorar el vallado perimetral de las granjas y aumentar la vigilancia en las zonas boscosas.