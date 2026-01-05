El FC Barcelona, después de una remontada clave en la Liga, se medirá al Athletic Club de Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España. Los blaugranas buscan repetir el título logrado la temporada pasada, mientras que los rojiblancos, dirigidos por Ernesto Valverde, intentan superar una temporada irregular y dar la sorpresa en Arabia Saudí.

Uno de los clásicos del fútbol español volverá a vivir su choque en territorio árabe. Barcelona y Athletic Club se verán las caras el próximo miércoles 7 de enero a las 20:00 horas, en un partido que promete intensidad y espectáculo. El ganador avanzará a la final contra el vencedor del duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

El FC Barcelona llega con confianza tras ocho victorias consecutivas entre Liga, Champions y Copa del Rey, mientras que el Athletic Club ha logrado solo un triunfo en sus últimos cinco partidos, en la Copa del Rey frente al Ourense.

Dónde verlo

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus+ y sus apps oficiales. Además, Eurosport.es ofrecerá cobertura completa de la semifinal, incluyendo análisis y estadísticas en tiempo real.