El conjunto verdiblanco busca sellar su pase a las semifinales en el Estadio de La Cartuja tras el valioso empate cosechado en el encuentro de ida en Portugal

El Real Betis afronta este jueves, 16 de abril, una de las citas más importantes de su historia reciente en la UEFA Europa League 25-26. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini recibe al Sporting de Braga en el partido de vuelta de los cuartos de final, con el objetivo firme de meterse entre los cuatro mejores equipos de la competición. El escenario del duelo será el Estadio de La Cartuja, donde el club sevillano espera contar con el impulso masivo de su afición para sentenciar la eliminatoria.

El conjunto bético llega a este encuentro con una ligera ventaja estratégica tras el 1-1 logrado en la ida, gracias a un gol de penalti de Cucho Hernández. La solvencia mostrada por el equipo en su feudo es el principal argumento del favoritismo verdiblanco; cabe recordar que, en la ronda anterior, el Betis ya demostró su poderío en casa al remontar un 1-0 en contra ante el Panathinaikos con un contundente 4-0 en Sevilla.

Un duelo de máxima igualdad en La Cartuja

A pesar de la condición de favorito del Real Betis, el Sporting de Braga se presenta como un rival extremadamente peligroso y con gran capacidad de reacción. El cuadro luso también sabe lo que es dar la vuelta a resultados adversos, como demostró en los octavos de final frente al Ferencvaros, al que goleó 4-0 tras haber perdido por dos goles en el primer partido.

El Betis completó una fase de liga sobresaliente, finalizando en la cuarta posición del top 8 con 17 puntos (cinco victorias, dos empates y una derrota). Esta regularidad le permite ahora afrontar el choque de vuelta en casa, donde los detalles y el factor ambiental serán decisivos para dirimir qué equipo accede a la penúltima ronda del torneo continental.

Horario y dónde ver el Betis – Sporting de Braga por televisión

El encuentro entre el Real Betis y el Sporting de Braga se disputará hoy, jueves 16 de abril, bajo el siguiente despliegue televisivo: