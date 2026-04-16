El equipo blanco busca certificar su presencia en el ‘top 4’ ante un conjunto serbio que apura sus opciones de clasificación directa para el ‘playoff’

El Real Madrid afronta este jueves, 16 de abril, el cierre de la fase regular de la Euroliga 2025-26 recibiendo en el Movistar Arena al Estrella Roja. Para el conjunto de Chus Mateo, el choque es fundamental para asegurar el factor cancha en las eliminatorias de la postemporada. Pese a tener el billete asegurado, los madridistas necesitan terminar entre los cuatro mejores para evitar la desventaja que han mostrado este curso lejos de casa, donde solo han sumado seis triunfos en 19 salidas.

Por su parte, el equipo de Belgrado llega a la capital de España con la necesidad de ganar y esperar un error del Zalgiris. Actualmente séptimos, los balcánicos buscan eludir el torneo de play-in para acceder directamente a las eliminatorias por la Final Four. En el precedente de la primera vuelta, el Estrella Roja ya demostró su potencial al vencer a los blancos por 90-75.

Horario y canal de televisión para seguir el partido en directo

El encuentro correspondiente a la jornada 38 de la máxima competición continental se disputará en el feudo madridista, donde los locales solo han cedido una derrota en lo que va de curso europeo.

¿A qué hora empieza? : El partido comenzará a las 20:45 horas (horario peninsular).

: El partido comenzará a las (horario peninsular). ¿Dónde se juega? : En el Movistar Arena de Madrid.

: En el de Madrid. ¿Dónde verlo por televisión? : La retransmisión en directo se realizará a través de Movistar Plus+ , concretamente en el canal #Vamos (diales 8 y 50).

: La retransmisión en directo se realizará a través de , concretamente en el canal (diales 8 y 50). ¿Se puede ver online?: Los usuarios de la plataforma podrán seguir el duelo mediante la aplicación oficial de Movistar+ para dispositivos móviles y ordenadores.

La narración y el análisis técnico correrán a cargo del equipo de especialistas de la cadena, con figuras como David Carnicero, Amaya Valdemoro y Lucio Angulo, quienes desgranarán las claves de un duelo que decidirá el cuadro final de los cruces europeos.