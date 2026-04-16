Jueves, 16 de abril de 2026. España amanece con un patrón atmosférico estable y, de acuerdo con los datos municipales publicados por AEMET, la probabilidad de lluvia es del 0% en las capitales consultadas. Las temperaturas se mueven en rangos agradables, con diferencias entre zonas: máximas más contenidas en el norte y el litoral cantábrico, y valores más altos hacia el sur.

En el día, el cielo marcará el ritmo: poco nuboso en varias áreas interiores y del norte, nubes altas en puntos del sur, despejado en el entorno mediterráneo y islas, y muy nuboso en algunas capitales del noroeste. A continuación, repasamos la situación por zonas, con los datos de las capitales.

Norte peninsular

El norte peninsular se presenta con condiciones estables y predominio de cielos con poca nubosidad en algunas capitales. Bilbao registra una máxima de 24°C y una mínima de 10°C, con poco nuboso y probabilidad de lluvia 0%, según la información municipal de AEMET.

Por su parte, en el noroeste, A Coruña (otras) anota una máxima de 17°C y una mínima de 10°C, con un cielo muy nuboso y de nuevo probabilidad de lluvia 0%. En conjunto, la sensación térmica estará condicionada más por el tipo de nubosidad que por la lluvia.

Centro peninsular

En el interior, el ambiente tiende a ser más despejado. Madrid (centro peninsular) apunta a una máxima de 25°C y una mínima de 10°C, con poco nuboso y probabilidad de lluvia 0% en las previsiones municipales de AEMET.

También en el valle del Ebro, Zaragoza marca máxima de 27°C y mínima de 11°C, igualmente con poco nuboso y probabilidad de lluvia 0%. La jornada, por tanto, favorece la actividad al aire libre, con temperaturas diurnas relativamente altas para mediados de abril.

Sur peninsular

Hacia el sur, se esperan temperaturas más elevadas, aunque con presencia de nubes a cierta altura. Ceuta registra una máxima de 21°C y una mínima de 14°C, con nubes altas y probabilidad de lluvia 0% según AEMET.

En Sevilla la diferencia térmica es notable: la máxima alcanza 31°C y la mínima se sitúa en 13°C, con nubes altas y probabilidad de lluvia 0%. Estas condiciones sugieren un día luminoso, aunque con una cobertura nubosa alta que puede modular el brillo y el calentamiento.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, dominan los cielos despejados. Barcelona (mediterráneo) presenta una máxima de 22°C y una mínima de 13°C, con poco nuboso y probabilidad de lluvia 0% en el marco de las previsiones municipales de AEMET.

En València (otras), la jornada es todavía más clara: máxima de 22°C y mínima de 12°C, con despejado y probabilidad de lluvia 0%. La combinación de temperaturas moderadas y ausencia de lluvia apuntala una previsión favorable para desplazamientos y planes urbanos.

Islas Baleares

Las islas Baleares mantienen un tiempo tranquilo. Palma (islas Baleares) registra una máxima de 23°C y una mínima de 10°C, con despejado y probabilidad de lluvia 0% según los datos municipales publicados por AEMET.

Con este escenario, predominan las condiciones de estabilidad y visibilidad, con temperaturas agradables durante el día y un refresco en las horas de menor temperatura.

Islas Canarias

En Canarias, el contraste principal se observa entre temperaturas diurnas y nocturnas, con cielos mayormente estables. En Las Palmas de Gran Canaria (otras) se esperan máxima de 21°C y mínima de 18°C, con poco nuboso y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

La mínima relativamente alta respecto a otras zonas del país contribuye a suavizar el ambiente al caer la tarde, manteniendo una jornada sin expectativas de precipitación.

Recomendaciones

Planifica actividades al aire libre: en las capitales consultadas por AEMET, la lluvia no aparece (probabilidad 0% ).

(probabilidad ). Ten en cuenta la amplitud térmica : hay noches frescas en el interior (por ejemplo, Madrid y Zaragoza) y temperaturas nocturnas más suaves en Canarias.

: hay noches frescas en el interior (por ejemplo, Madrid y Zaragoza) y temperaturas nocturnas más suaves en Canarias. Si sales temprano o al anochecer, lleva una capa extra en zonas con mínimas cercanas o por debajo de 10-11°C.

En resumen, el jueves 16 de abril de 2026 viene marcado por un tiempo estable en gran parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y probabilidad de lluvia nula en las capitales analizadas según AEMET. Las temperaturas dibujan la diversidad regional: desde máximas más moderadas en el norte hasta valores más altos en el sur.