El conjunto madrileño busca certificar en Grecia su histórico pase a semifinales tras la contundente ventaja de tres goles lograda en el encuentro de ida

El Rayo Vallecano afronta este jueves, 16 de abril, una de las fechas más señaladas de su centenaria historia. El equipo dirigido por Íñigo Pérez visita la capital helena para enfrentarse al AEK Atenas en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League. Tras el «primer asalto» disputado en Vallecas, el cuadro franjirrojo llega a tierras griegas con una situación inmejorable para sellar su clasificación.

La escuadra vallecana defenderá la cómoda victoria por 3-0 cosechada en el choque de ida. Este resultado permite al Rayo encarar el duelo con optimismo, aunque con la cautela necesaria que exige un escenario como el del AEK Arena. El objetivo es claro: meterse por primera vez en su trayectoria en unas semifinales de competición europea, un hito que consagraría la actual campaña continental del club madrileño.

Horario del AEK Atenas – Rayo Vallecano

El encuentro entre el conjunto griego y el madrileño se celebrará hoy, jueves 16 de abril, en horario unificado con las grandes citas europeas de la jornada.

Hora: El partido comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español).

Dónde ver el partido por televisión y online

Para los aficionados que deseen seguir las evoluciones del Rayo Vallecano en su periplo europeo, la plataforma Movistar Plus+ ofrecerá la cobertura íntegra del choque a través de sus canales temáticos de competiciones internacionales.

Canales de TV: El encuentro se podrá sintonizar en M+ Liga de Campeones 3 (dial 62) y en M+ Liga de Campeones 4 (dial 180).

El encuentro se podrá sintonizar en (dial 62) y en (dial 180). Online: La retransmisión también estará disponible de forma digital mediante la aplicación oficial de Movistar Plus+ para dispositivos móviles, tabletas y ordenadores.

El Rayo Vallecano viaja a Atenas dispuesto a no conceder margen a la sorpresa y confirmar que su sueño europeo sigue más vivo que nunca entre los cuatro mejores equipos de la competición.