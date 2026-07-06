La actuación programada en el festival Marenostrum Fuengirola se suspendió veinte minutos antes de su inicio por prescripción médica y queda reprogramada para el próximo 30 de julio de 2026.

El cantante malagueño Pablo López se ha visto obligado a cancelar de forma inesperada el concierto que tenía previsto ofrecer en el recinto de Marenostrum Fuengirola debido a una grave lesión muscular. La suspensión del evento se comunicó de manera oficial cuando apenas faltaban veinte minutos para el comienzo programado de la actuación, momento en el que el artista tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario. Tras el diagnóstico y siguiendo las estrictas recomendaciones de los profesionales sanitarios, la organización del festival ha procedido a reprogramar la fecha de la actuación para finales de este mismo mes de julio de 2026.

Prescripción médica y traslado de urgencia al hospital

La cancelación de la cita musical se produjo en los instantes previos a que el músico se dispusiera a iniciar su espectáculo ante el público que ya completaba el aforo del recinto. La organización de Marenostrum Fuengirola empleó el servicio de megafonía de las instalaciones para informar a los asistentes sobre la situación médica del intérprete. Posteriormente, el festival emitió un comunicado oficial en el que se detallaba que el cantante se encontraba totalmente incapacitado para subirse al escenario y desarrollar la actuación. De acuerdo con la nota pública del festival, la suspensión se ejecutó con el propósito fundamental de priorizar la recuperación física de Pablo López y asegurar su posterior regreso a la actividad artística en las condiciones óptimas exigidas.

Ante el varapalo que supuso la noticia para los miles de seguidores congregados en el concierto, la dirección de Marenostrum Fuengirola reaccionó con celeridad estableciendo una nueva fecha para la celebración del evento. La actuación ha quedado fijada para el próximo 30 de julio de 2026, jornada en la que mantendrán su total validez todas las localidades adquiridas previamente por los usuarios. Asimismo, la entidad organizadora ha manifestado públicamente su agradecimiento ante la reacción de comprensión, apoyo y afecto mostrada por el público asistente, el cual asumió la modificación de la agenda con absoluta normalidad.

Declaraciones del artista tras la suspensión del evento

Horas después de confirmarse su hospitalización, el propio Pablo López ha utilizado sus perfiles oficiales en las redes sociales para publicar un vídeo en el que explica los pormenores del incidente físico y transmite sus disculpas a los afectados. Visiblemente emocionado, el creador andaluz ha manifestado encontrarse desolado y destrozado por tener que suspender un recital que requería semanas de preparación previa, incidiendo en el impacto personal que supone que esta situación se haya producido por primera vez en su carrera profesional precisamente en su tierra natal.

Durante su intervención digital, el pianista y compositor malagueño ha dedicado palabras de gratitud hacia los miembros del equipo sanitario que se encargaron de atenderle en primera instancia, calificando su labor médica de excelente. No obstante, el músico ha reconocido que la intensidad del dolor derivado de la dolencia muscular le impidió por completo cumplir con los requisitos mínimos para llevar a cabo el espectáculo. El artista concluyó su mensaje reiterando sus disculpas y emplazando a sus seguidores a la cita de sustitución del próximo 30 de julio, fecha en la que confía en haber completado satisfactoriamente el proceso de recuperación en el que se encuentra centrado.