El Bodo/Glimt – Borussia Dortmund se juega el miércoles 14 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
Lee tambien: Bundesliga, jornada 5: Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen
- Partido: Bodo/Glimt – Borussia Dortmund
- Competición: Champions League, jornada 2
- Fecha: miércoles 14 de octubre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Aspmyra Stadion
El Aspmyra Stadion acogerá el encuentro de la jornada 2 de la Champions League entre Bodo/Glimt y Borussia Dortmund. El equipo noruego se encuentra en la 36ª posición con 0 puntos tras haber disputado 1 partido, en el que no ha logrado marcar goles y ha encajado 5. Por su parte, el Borussia Dortmund ocupa la 12ª posición con 3 puntos, habiendo anotado 3 goles y recibido 2 en su único encuentro hasta la fecha, donde logró una victoria. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta crucial fase de grupos.
Así llegan los equipos
- Bodo/Glimt: 36º con 0 puntos en 1 partidos (0 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)
- Borussia Dortmund: 12º con 3 puntos en 1 partidos (3 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)
Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.
Lee tambien: Bundesliga jornada 3: Dortmund arrolla, Leverkusen y Frankfurt ganan