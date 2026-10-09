Borussia Dortmund y Werder Bremen empataron 2-2 en la jornada 5 de la Bundesliga, el viernes 9 de octubre de 2026.

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Marcadores de la Bundesliga (jornada 5)

Borussia Dortmund 2 – 2 Werder Bremen [goles: Borussia Dortmund: Daniel Svensson 80′, Nico Schlotterbeck 85′ | Werder Bremen: Ludovit Reis 88′, Niclas Füllkrug 90+2′]

Duelos destacados

El partido concentró los cuatro goles en el tramo final. Daniel Svensson abrió el marcador y Nico Schlotterbeck amplió la ventaja para el Borussia Dortmund, pero Werder Bremen reaccionó y emparejó el encuentro con tantos de Ludovit Reis y Niclas Füllkrug en los minutos finales.

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