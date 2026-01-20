El Real Madrid de Sergio Scariolo quiere confirmar hoy, martes 20 de enero de 2026, que su mejoría no es un espejismo. Tras derribar al Barça y al Valencia con una defensa de hierro, los blancos regresan a la Euroliga para medirse al Armani Milán en el Movistar Arena.

Con un balance de 14-8, el Madrid ya ha alcanzado al grupo de cabeza y se presenta como un equipo sólido que ha encontrado en la defensa su mejor arma para aspirar a todo esta temporada.

Horario y dónde ver el partido en directo

El encuentro, correspondiente a la jornada 23 de la fase regular, se disputa en horario estelar de baloncesto europeo:

• Fecha: Martes, 20 de enero de 2026.

• Hora: 20:45 horas (hora peninsular española).

• Pabellón: Movistar Arena (Madrid).

• Televisión: En directo a través de Movistar Plus+ (dial 7 o canales de Basket).

Las claves: Un Milán peligroso pese a las bajas

El equipo italiano, ahora dirigido por Giuseppe Poeta, llega en una fase de crecimiento táctico pero mermado físicamente:

1. Enfermería italiana: El Milán aterriza en Madrid con ausencias notables como las de Bolmaro, Diop, Sestina y Tonut, lo que obligará a sus estrellas a multiplicar sus minutos.

2. Las amenazas: El Madrid deberá vigilar de cerca a Armoni Brooks (13,8 pts), Shavon Shields (13,3 pts) y Zach LeDay (12,2 pts), sus principales estiletes ofensivos.

3. El cerebro: Lorenzo Brown será el encargado de dirigir las operaciones del Milán, un viejo conocido de la afición española que pondrá a prueba la presión defensiva de los bases blancos.