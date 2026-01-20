El Santiago Bernabéu se viste de gala este martes 20 de enero de 2026 para una cita trascendental. El Real Madrid recibe al Mónaco en la penúltima jornada de la fase de liga con un objetivo claro: asegurar su presencia directa en los octavos de final.

Tras la convulsa eliminación copera ante el Albacete y una victoria gris ante el Levante, el equipo blanco inicia una nueva etapa en Europa bajo el mando de Álvaro Arbeloa, quien debuta como técnico en la máxima competición continental con la misión de revertir la racha de dos derrotas consecutivas en Champions.

Horario: ¿A qué hora juega el Real Madrid hoy?

El partido corresponde a la jornada 7 de la fase de liga y se disputa en el horario estelar europeo:

• Fecha: Martes, 20 de enero de 2026.

• Hora: 21:00 horas (hora peninsular española).

• Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid).

Televisión: Dónde ver el Real Madrid – Mónaco en directo

Para seguir el encuentro en España, la retransmisión corre a cargo de los canales habituales de la competición:

• Canal TV: Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar+ / 115 de Orange TV).

• Canal Multifútbol: Movistar Liga de Campeones 4 (Dial 180 / 119).

• Online: A través de las apps oficiales de Movistar+ y Orange TV para dispositivos móviles y Smart TV.

La clasificación: Un duelo de necesidades

La igualdad en la tabla no permite despistes al conjunto de Arbeloa:

1. Real Madrid (7º – 12 puntos): Está en zona de acceso directo a octavos, pero empatado a puntos con el Liverpool (8º), que marca el inicio de los puestos de playoff. Ganar es vital para no caer de la zona privilegiada y soñar con alcanzar al Bayern (2º con 15 puntos).

2. Mónaco (19º – 8 puntos): Aunque su posición parece discreta, el conjunto monegasco llega en racha: cinco partidos sin perder en la competición y tras vencer al Galatasaray. Necesitan puntuar para asegurar su plaza en las eliminatorias de playoff.