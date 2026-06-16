El equipo de la cantante de 75 años confirma que ha salido del coma en el hospital de Faro tras más de un mes ingresada, aunque permanece en la unidad de cuidados intensivos.

La cantante Bonnie Tyler ha experimentado una evolución dentro de su condición médica al despertarse del coma inducido en el que se encontraba desde hacía más de un mes. El ingreso hospitalario se está llevando a cabo en el centro sanitario de la localidad de Faro, situado en Portugal, país donde la artista tiene fijada su residencia habitual.

A pesar de este avance en su estado de salud, el entorno profesional de la intérprete, que actualmente cuenta con 75 años de edad, ha emitido un comunicado a través de los canales oficiales en las redes sociales para actualizar la situación y rebajar las expectativas de una recuperación inmediata. Según ha trasladado su propio equipo técnico y de representación, la artista británica continúa en «estado muy grave» y requiere mantener de forma estricta su hospitalización en las dependencias de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del mencionado complejo hospitalario portugués.

El equipo de la artista ha optado por las plataformas digitales para mantener informados a los seguidores del estado clínico de la cantante, remarcando la necesidad de prudencia debido a la gravedad que todavía presenta su cuadro clínico tras haber permanecido más de treinta días bajo los efectos de la sedación inducida por los profesionales médicos en el país luso.