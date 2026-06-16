El programa conducido por Sandra Barneda emite sus dos últimas entregas este martes y miércoles a las 23:00 horas, tras concluir una edición que lidera su franja con una media del 14,2% de share.

Telecinco culmina la andadura de la décima edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ con la emisión de ‘El Debate Final’. Tras la difusión de los reencuentros grabados en Madrid, la cadena de Mediaset estructura la resolución definitiva del formato en una doble entrega que se programará las noches de este martes 16 y miércoles 17 de junio a partir de las 23:00 horas. El espacio televisivo, donde diferentes parejas ponen a prueba su relación en un entorno paradisíaco, reunirá en el plató a todos los protagonistas junto a la presentadora Sandra Barneda para esclarecer cuál es su situación sentimental actual meses después de finalizar la experiencia en el concurso.

La convocatoria en el estudio de televisión se produce tres meses después de que los participantes registraran sus respectivas actualizaciones en la capital española. Durante este periodo, las dinámicas afectivas de los integrantes de la edición han experimentado variaciones notables que se desvelarán a lo largo de las dos citas del debate, las cuales albergan dos informaciones de relevancia que afectan de forma directa a la estabilidad de dos de los noviazgos de la temporada.

Una separación reciente y una deslealtad al descubierto

La producción de ‘La Isla de las Tentaciones 10’ ha avanzado que los contenidos de estas dos últimas galas aportarán datos concluyentes sobre el devenir de los concursantes. Por un lado, se confirmará la ruptura sentimental de una de las parejas que, de forma previa, había decidido abandonar el reencuentro de Madrid manteniendo su unión de manera formal. Por otra parte, las emisiones destaparán la infidelidad cometida por uno de los miembros de un segundo noviazgo, un hecho que compromete de manera directa la viabilidad futura de su compromiso.

Sandra Barneda se encargará de moderar las intervenciones y confrontaciones de los implicados en el plató de Telecinco. Para analizar las diferentes situaciones y las explicaciones de los protagonistas, el espacio contará con la participación de su equipo habitual de colaboradores y especialistas en el formato, entre los que se encuentran Terelu Campos, Marta Peñate, Kiko Jiménez, Lucía Sánchez y la psicóloga Arantxa Coca.

Liderazgo de audiencias en la franja de máxima audiencia

El cierre del formato se produce tras consolidar unos registros de seguimiento estables a lo largo de sus catorce emisiones previas en la franja del ‘prime time’. La décima temporada del espacio de telerrealidad finaliza su recorrido como la opción líder en su franja de emisión, cosechando una audiencia media de 943.000 espectadores y un 14,2% de cuota de pantalla (‘share’).

El rendimiento comercial y de seguimiento del programa de Mediaset muestra una incidencia especialmente destacada en el sector demográfico comprendido entre los 16 y los 34 años de edad, un grupo donde la cuota de pantalla media se eleva hasta alcanzar el 26,4% de seguimiento durante el transcurso de la edición.