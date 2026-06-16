La física y meteoróloga del espacio vespertino de La 1 confirma el final de su etapa en el formato de RTVE a través de una publicación donde repasa su trayectoria junto al presentador Quico Taronjí.

La física y meteoróloga Isabel Moreno ha anunciado de manera oficial su marcha de ‘Aquí la Tierra’, el formato de divulgación y meteorología que se emite en las tardes de Televisión Española. A través de una publicación compartida en su perfil de la red social Instagram este domingo catorce de junio, la profesional de RTVE ha comunicado el cese de su participación en el espacio de La 1 después de haber formado parte de su equipo durante más de ocho años y medio.

La meteoróloga ha acompañado su comunicado de despedida con dos fotografías tomadas en el plató junto al presentador del programa, Quico Taronjí. La primera de las imágenes corresponde a su debut en el formato televisivo, mientras que la segunda recoge su última jornada de grabación. La propia especialista ha iniciado su balance cuantificando el periodo transcurrido entre ambos documentos gráficos, señalando que existen exactamente 3.157 días de diferencia entre ambas instantáneas.

Balance de su trayectoria en la tarde de los domingos

Isabel Moreno se incorporó a las emisiones de ‘Aquí la Tierra’ en octubre de dos mil diecisiete. En su escrito de despedida, la física ha recordado la incertidumbre inicial de su llegada al proyecto de La 1, admitiendo que en aquel momento consideró que su permanencia en el espacio no se extendería más allá de tres meses. Finalmente, su vinculación con el programa se ha prolongado durante casi 104 meses, un periodo equivalente a más de ocho años y medio en los que se ha encargado de trasladar la previsión meteorológica, realizar labores de divulgación y participar en secciones dramatizadas durante las tardes de los domingos.

En el texto difundido en sus redes sociales, la profesional ha dedicado unas palabras de agradecimiento a Quico Taronjí, con quien ha compartido las tareas de presentación en el plató. Moreno ha calificado la experiencia al lado del conductor del espacio como un regalo insuperable, destacando su calidad humana y el apoyo recibido tanto por su parte como por el resto del personal técnico e interno del programa desde el instante en que comenzó su andadura en el medio televisivo.

El calendario de emisiones por el Mundial y el final de etapa

La despedida de la meteoróloga coincide con una reestructuración temporal de la parrilla de Televisión Española motivada por eventos deportivos internacionales. La última vez que Isabel Moreno compartió el plató con Quico Taronjí tuvo lugar el pasado sábado trece de junio, una fecha que la propia protagonista define como el probable cierre definitivo de su andadura regular en el formato vespertino.

La profesional ha aclarado que los calendarios de emisión condicionados por la celebración del Mundial de fútbol provocarán previsiblemente la ausencia de ‘Aquí la Tierra’ de la programación durante los próximos fines de semana. No obstante, ha precisado que existe la posibilidad de que se realicen intervenciones puntuales en las ediciones de los días laborables de aquí al treinta de junio, por lo que no descarta por completo una aparición final antes del cierre definitivo de la temporada estival.

La meteoróloga ha justificado la publicación de este mensaje detallando que no deseaba finalizar su etapa utilizando su habitual frase de cierre televisiva («en el mismo sitio y misma hora, esto es ‘Aquí la Tierra’») sin ofrecer de manera previa una despedida explícita a la audiencia. Moreno ha manifestado su gratitud hacia los espectadores por el afecto recibido semanalmente y por permitir el acceso del programa a sus hogares cada tarde. Asimismo, ha hecho extensivo el agradecimiento a todo el equipo que conforma el espacio detrás de las cámaras, citando de manera expresa a reporteros, productores, guionistas, redactores, editores, coordinadores, grafistas, realizadores, colaboradores, operadores de cámara, técnicos de sonido, y al personal de maquillaje, peluquería y vestuario.