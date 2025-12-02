El presidente de la Ciudad defiende que los musulmanes ceutíes y melillenses son ciudadanos españoles de pleno derecho mientras el PSOE exige una condena clara al expresidente del Gobierno.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), salió este viernes en defensa del expresidente del Gobierno, José María Aznar, después de que este calificara la “inmigración musulmana” como “un problema serio”. Durante la sesión de control, Vivas quiso matizar las palabras de Aznar asegurando que su declaración hacía referencia exclusivamente a la inmigración y no a la comunidad musulmana que reside en las ciudades autónomas.

“Aznar hablaba de inmigración, y los musulmanes de Ceuta y Melilla nada tienen que ver con eso. Son tan españoles como cualquiera”, afirmó Vivas ante el pleno.

La intervención del presidente ceutí se produjo tras la crítica de la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, quien llegó a calificar al expresidente como “criminal de guerra”. En respuesta, Vivas defendió un mensaje de convivencia y respeto: “Ninguna persona es un problema por su credo u origen, ninguna. Y ahí incluyo también a los inmigrantes. Quien dude de esto, que venga a Ceuta y Melilla y lo compruebe”.

La polémica continuó fuera del hemiciclo. El secretario general del PSOE de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, reclamó al Partido Popular local y al Gobierno de la Ciudad un posicionamiento “claro y sin ambigüedades”. Desde las filas socialistas se pidió una condena pública de unas declaraciones que, a su juicio, “atentan contra la dignidad de los musulmanes y ponen en riesgo la convivencia”.

El PSOE manifestó también su “repulsa” hacia las palabras de Aznar, actual presidente de la Fundación FAES, quien días atrás comparó en un programa de radio la inmigración procedente de países hispanoamericanos con la de origen musulmán, señalando a esta última como “un problema serio”.