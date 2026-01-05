La magia de los Reyes Magos desafía al mal tiempo. A pesar de la inestabilidad provocada por la borrasca Francis, el Ateneo de Sevilla ha confirmado que Sus Majestades de Oriente recorrerán las calles de la capital hispalense este lunes 5 de enero. Eso sí, lo harán con un horario adelantado y un ritmo más ágil para intentar esquivar los chubascos más intensos.

Aquí tienes todos los detalles para disfrutar del cortejo de las 33 carrozas y los 100.000 kilos de caramelos.

Horarios actualizados: ¡Se adelanta la salida!

Debido a la previsión meteorológica, el Ateneo ha decidido adelantar el inicio del cortejo para aprovechar las ventanas de buen tiempo:

• Salida (Rectorado): 16:00 horas (30 minutos antes de lo previsto).

• Entrada del Rey Baltasar: Se estima en torno a las 22:15 horas.

• Nota: El ritmo de la cabalgata será más rápido de lo habitual, reduciendo la duración total del evento en aproximadamente una hora.

Recorrido y puntos clave

El itinerario de este año incluye cambios significativos, especialmente en el barrio de Triana debido a las obras en la calle Pagés del Corro:

1. Salida: Rectorado de la Universidad (Palos de la Frontera).

2. Resolana (Macarena): Paso previsto sobre las 18:00 horas.

3. Campana / Centro: Paso previsto antes de las 19:00 horas.

4. Triana: Cruce del Puente de Isabel II, Plaza del Altozano y San Jacinto.

5. Los Remedios: República Argentina y Plaza de Cuba (20:30 horas aprox.).

6. Final: Entrada por la Avenida de Roma y Palos de la Frontera.

Zonas inclusivas y novedades

Sevilla refuerza su compromiso con la inclusión en esta edición:

• Tramo TEA: Zona sin ruido excesivo para niños con trastornos del espectro autista.

• Movilidad Reducida: Áreas reservadas para personas en silla de ruedas o con dificultades motoras.

• Carrozas: De las 33 que desfilan, 15 son nuevas. Destacan los homenajes a los Cantores de Híspalis y la carroza de «El Nacimiento» inspirada en el Rocío de la Macarena.

Movilidad y cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla recomienda encarecidamente el uso del transporte público, que hoy presenta condiciones especiales:

• Autobuses (TUSSAM) GRATIS: Desde las 15:00 hasta las 00:00 horas (excepto Línea Especial Aeropuerto).

• Cortes de tráfico: Se iniciarán de forma progresiva a partir de las 14:00 horas, afectando principalmente al eje de Menéndez y Pelayo, el entorno de la Universidad, Triana y Los Remedios.

• Desvíos: Las líneas de autobuses modificarán sus rutas en tiempo real según avance la comitiva.

Consejo de última hora: Ante la incertidumbre de la borrasca Francis, sigue la cuenta oficial del Ateneo de Sevilla y de Emergencias Sevilla en redes sociales para posibles cambios de última hora o paradas de emergencia por lluvia.