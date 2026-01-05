Hoy es lunes 5 de enero, la jornada clave para las compras de última hora antes de que Sus Majestades de Oriente visiten los hogares españoles. Con el Día de Reyes (martes 6) a la vuelta de la esquina —festivo nacional en todo el país—, la planificación del carro de la compra es fundamental para no encontrarse con la persiana bajada.

Aquí tienes la guía definitiva de horarios de las principales cadenas para hoy y mañana:

Mercadona

La cadena de Juan Roig mantiene su política de descanso en festivos nacionales:

• Hoy, lunes 5: Abierto en su horario habitual de 09:00 a 21:30 horas.

• Mañana, martes 6: CERRADO en toda España. Sus tiendas retomarán la actividad normal el miércoles 7 de enero.

Carrefour

La flexibilidad es la tónica en la cadena francesa, aunque con matices para el festivo:

• Hoy, lunes 5: Abierto en horario completo (generalmente hasta las 22:00 horas).

• Mañana, martes 6: La mayoría de los hipermercados cerrarán, pero Carrefour Express y algunos centros en zonas de gran afluencia turística podrían abrir con horario reducido. Se recomienda consultar su buscador oficial.

Lidl

• Hoy, lunes 5: Apertura normal en todos sus establecimientos.

• Mañana, martes 6: CERRADO por norma general, aunque algunas tiendas específicas en centros comerciales podrían abrir. Consulta el localizador de su web.

Aldi

• Hoy, lunes 5: Abierto de 09:00 a 21:00 o 21:30 horas según la zona.

• Mañana, martes 6: CERRADO en la práctica totalidad de sus centros para facilitar el descanso de su plantilla.

El Corte Inglés / Hipercor / Supercor

• Hoy, lunes 5: Abierto de 10:00 a 22:00 horas (algunos centros adelantan la apertura a las 09:00). Es uno de los puntos calientes para los regalos de última hora.

• Mañana, martes 6: CERRADO (excepto tiendas Supercor, que suelen abrir en horario de conveniencia).

DIA

• Hoy, lunes 5: Abierto en horario habitual.

• Mañana, martes 6: La mayoría cerrarán, pero DIA suele ser de las pocas cadenas que mantiene centros seleccionados abiertos en ciudades grandes bajo horario reducido (mañanas).

Alcampo

• Hoy, lunes 5: Horario habitual de 09:00 a 22:00 horas.

• Mañana, martes 6: CERRADO en la mayoría de sus hipermercados.

Consejos para hoy 5 de enero

1. Anticipación: Debido a la borrasca Francis, que está dejando lluvias y frío en gran parte de la península, se espera una mayor concentración de clientes en las horas centrales del día.

2. Roscón de Reyes: Si aún no tienes el tuyo, hoy es el último día para conseguir los mejor valorados por la OCU (Carrefour y El Corte Inglés lideran el ranking este año).

3. Transporte: Recuerda que en ciudades como Sevilla el transporte público es gratuito hoy desde las 15:00 horas para facilitar las compras y la asistencia a la Cabalgata.