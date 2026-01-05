El Manchester United ha anunciado este lunes el despido fulminante de Ruben Amorim. La etapa del técnico portugués, que llegó como el «entrenador de moda» para rescatar al gigante dormido de Inglaterra, termina en un fracaso estrepitoso tras apenas 14 meses en el cargo. La decisión marca el punto más bajo del proyecto de Sir James Ratcliffe y deja al club buscando su séptimo entrenador desde la era Ferguson.

El detonante final fue el empate 1-1 ante el Leeds United este domingo, pero la verdadera ruptura se produjo en la sala de prensa, donde Amorim lanzó un ataque directo a la cúpula directiva.

La inmolación de Amorim: «Vine como mánager, no como entrenador»

Tras el partido en Leeds, Amorim no se guardó nada. Señaló públicamente a Jason Wilcox (director de fútbol) y a Omar Berrada (CEO) por incumplir la promesa de darle control total sobre los fichajes.

• La guerra por el poder: El técnico exigió la contratación de 12 futbolistas y la salida de otros tantos, un plan de choque valorado en 500 millones de euros que la propiedad consideró inasumible.

• Fichajes insuficientes: Aunque el club gastó casi 300 millones en jugadores como Sesko, Mbeumo o Cunha, Amorim recriminó que no se reforzara el centro del campo, obligándole a repetir el esquema reactivo de su predecesor, Erik Ten Hag.

Un vestuario dividido y un contrato «por compromiso»

La llegada de Amorim en noviembre de 2024 estuvo marcada por la sombra de la duda. Fuentes internas revelan que el fichaje fue casi una obligación financiera:

1. El precontrato: El United pagaba a Amorim 500.000 € al mes desde junio de 2024 mientras seguía en el Sporting, solo para tenerlo en reserva.

2. La indemnización: Si no lo fichaban tras despedir a Ten Hag, debían pagarle 10 millones de euros. La directiva prefirió ficharlo antes que perder ese dinero, a pesar de que la plantilla prefería la continuidad de Ruud van Nistelrooy.

3. Conflictos absurdos: La relación con las estrellas fue tensa desde el inicio. El técnico llegó a señalar a Marcus Rashford como prescindible con argumentos tan peregrinos como su forma de vestir.

Sexta posición y futuro incierto

El United se encuentra actualmente en la sexta posición de la Premier League, acechado de cerca por equipos como el Sunderland o el Brentford y con el objetivo de la Champions League desvaneciéndose.

• Entrenador interino: El club ha confirmado que Darren Fletcher se sentará en el banquillo este miércoles en el partido contra el Burnley.

• El vacío de Ferguson: Desde 2013, ningún entrenador ha logrado estabilizar a una entidad que gasta como la que más, pero que vive a la sombra de los éxitos del Manchester City de Pep Guardiola.