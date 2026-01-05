La comunidad de internet se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de Sergio Jiménez, un streamer de 37 años que murió en la madrugada del pasado 31 de diciembre. Según ha adelantado El Periódico de Catalunya, la víctima falleció en su domicilio de Vilanova i la Geltrú mientras realizaba un «reto» en directo: consumir seis gramos de cocaína y una botella de whisky en menos de tres horas a cambio de una suma de dinero.

Este suceso pone de relieve el peligro de los llamados «retos de autodestrucción» en plataformas digitales, donde usuarios vulnerables aceptan conductas de riesgo extremo por pagos de sus seguidores.

Una muerte en directo ante la mirada de los seguidores

Sergio Jiménez, que padecía problemas de drogodependencia y trastornos psiquiátricos, fue hallado por su madre a las dos de la mañana. Cuando su hermano entró en la habitación para intentar auxiliarle, el ordenador seguía encendido. Desde los altavoces aún se escuchaban las voces de los espectadores que, ajenos a la tragedia, le preguntaban si «estaba durmiendo la mona».

La sombra de Simón Pérez y las hipotecas a tipo fijo

El entorno de la víctima señala directamente la influencia de Simón Pérez, el economista que se hizo viral en 2017 por un vídeo sobre hipotecas y que, tras perder su empleo, derivó hacia un contenido de streaming basado en la humillación y el consumo de sustancias.

• Relación con la víctima: Jiménez había aparecido en varios vídeos junto a Pérez, quien fue el encargado de confirmar la muerte en su canal de YouTube con declaraciones que han encendido la polémica: «Me han dicho que se metió seis gramos en tres horas… eso te provoca una sobredosis», afirmó, asegurando tener la «conciencia tranquila».

• Plataformas en el punto de mira: Aunque el canal de Pérez en la plataforma Kick fue cerrado tras incidentes previos, este tipo de contenidos sigue encontrando nichos en la red bajo el amparo de la «donación» por retos.

El primer caso en España, pero no en Europa

La muerte de Sergio Jiménez es la primera de este tipo registrada en nuestro país, pero se suma a una lista negra internacional. El pasado agosto, el streamer francés Raphaël Graven (Pormanove) falleció tras doce días de actos violentos y humillantes retransmitidos en vivo.

Un debate sobre la vulnerabilidad y el delito

La familia y allegados de Jiménez denuncian no solo a quienes incitan estos retos, sino a los espectadores que pagan por ver estas escenas:

• Perfil de la víctima: Personas con patologías previas o adicciones que ven en estos pagos una salida económica desesperada.

• Responsabilidad legal: El caso abre un debate jurídico sobre la incitación al suicidio o al consumo de drogas en entornos digitales con fines de entretenimiento.

Si tú o alguien de tu entorno necesita ayuda relacionada con la salud mental o adicciones, puedes contactar con el 024 (Línea de atención a la conducta suicida) o los servicios de salud de tu comunidad autónoma.