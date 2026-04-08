El programa de las adivinanzas regresa con Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio en el equipo para descubrir a estrellas internacionales y campeones de Europa

La espera ha terminado para los seguidores de las adivinanzas televisivas. Antena 3 estrena este miércoles, 8 de abril, la quinta edición de ‘Mask Singer’. Tras año y medio de ausencia, el formato conducido por Arturo Valls regresa a la pequeña pantalla con una renovación casi total de su equipo de investigadores y el mayor despliegue de disfraces hasta la fecha.

El plantel encargado de descubrir qué famoso se oculta bajo las máscaras se renueva con los fichajes de Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio, quienes se unen a la veterana Ana Milán, única integrante que repite de temporadas anteriores. Este nuevo equipo sustituye a los anteriores investigadores: Javier Ambrossi, Javier Calvo y Alaska. La mecánica también se endurece: aunque se han desvelado 12 trajes iniciales, habrá un total de 18 máscaras, y las seis restantes deberán ganarse su puesto en el escenario enfrentándose entre ellas.

Un casting de estrellas y figuras internacionales

Atresmedia mantiene el máximo secretismo sobre las identidades, pero ha avanzado que el casting de este año incluye celebrities internacionales, estrellas del fútbol, campeones de Europa, iconos de la televisión, ganadores del Premio Goya y personas que nunca antes han pisado un plató de televisión.

Para facilitar la tarea de investigación, el programa introduce el ‘QR de las máscaras’, una nueva dinámica para acceder a pistas adicionales, mientras mantiene el ‘botón delatador’ —que obliga a la máscara a revelar su identidad si el investigador acierta— y los investigadores invitados.

Las 12 máscaras confirmadas y sus primeras pistas

El programa ya ha mostrado el diseño de la primera docena de disfraces que competirán por la máscara dorada: