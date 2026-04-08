Telefónica cierra un acuerdo estratégico para ofrecer los 104 partidos del torneo, sumándose a la oferta en abierto de RTVE en la cita más ambiciosa de la historia

El Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México, ha sumado una nueva e importante ventana de emisión en España. Movistar Plus+ ha anunciado un acuerdo estratégico con DAZN para integrar en su catálogo la retransmisión íntegra del campeonato. Gracias a esta alianza, los clientes de la plataforma de Telefónica podrán acceder a los 104 partidos del torneo, que por primera vez en la historia contará con la participación de 48 selecciones.

La cita mundialista, que arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en Nueva York, se perfila como la más extensa hasta la fecha. Movistar Plus+ reforzará su cobertura con contenido exclusivo, reportajes y entrevistas, permitiendo que sus abonados con paquetes de fútbol (miMovistar) sigan en directo tanto el camino de la selección española como el resto de los encuentros de las principales potencias mundiales.

¿Dónde ver a la Selección y el resto del torneo?

La oferta televisiva en España para el Mundial 2026 queda configurada a través de tres actores principales:

Movistar Plus+ y DAZN: Emitirán la totalidad del campeonato (104 partidos). Tras el acuerdo entre DAZN y Grup Mediapro (poseedor de los derechos), Movistar se suma a la distribución para ofrecer 71 de esos encuentros en exclusiva para sus abonados de pago.

Emitirán la totalidad del campeonato (104 partidos). Tras el acuerdo entre DAZN y Grup Mediapro (poseedor de los derechos), Movistar se suma a la distribución para ofrecer 71 de esos encuentros en exclusiva para sus abonados de pago. RTVE: El ente público ofrecerá en abierto una selección de los mejores partidos tras haber invertido 55 millones de euros . Esto incluye todos los choques que dispute la selección de Luis de la Fuente, el partido inaugural, las dos semifinales y la gran final.

El ente público ofrecerá en abierto una selección de los mejores partidos tras haber invertido . Esto incluye todos los choques que dispute la selección de Luis de la Fuente, el partido inaugural, las dos semifinales y la gran final. Partidos en abierto confirmados por RTVE: Inauguración en el Estadio Azteca (11 de junio). Un partido diario durante la fase de grupos. Encuentros destacados de octavos y cuartos de final. Ambas semifinales y el tercer y cuarto puesto. La final en el MetLife Stadium (19 de julio).



El calendario de España en la fase de grupos

La selección española ha quedado encuadrada en el Grupo H, donde se medirá a rivales de tres continentes distintos. Las fechas y horarios confirmados para el debut del combinado nacional son los siguientes:

España vs Cabo Verde: 15 de junio (18:00 horas) en Atlanta. España vs Arabia Saudí: 21 de junio (18:00 horas) en Atlanta. Uruguay vs España: 27 de junio (03:00 horas) en Guadalajara (México).

Con la incorporación del Mundial, Movistar Plus+ consolida su alianza con DAZN, plataforma con la que ya comparte los derechos de LaLiga EA Sports, la Premier League, la Serie A y la Bundesliga, ofreciendo así la propuesta futbolística más completa del mercado nacional para el cierre de la temporada 2025-2026.