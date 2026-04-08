‘El tiempo justo’ da un vuelco a su equipo de colaboradores con una incorporación que promete sacudir los cimientos de la familia de la tonadillera tras las últimas acusaciones

El tablero de las tardes televisivas en España acaba de dar un giro radical. ‘El tiempo justo’, el magacín vespertino conducido por Joaquín Prat, ha anunciado este lunes un movimiento estratégico que ha dejado en shock a los seguidores de la crónica social. Una de las personas más cercanas y vinculadas a la familia Pantoja se incorpora de forma inmediata como colaboradora estrella, ocupando el vacío dejado tras la marcha de Alejandra Rubio.

La identidad de la nueva integrante, revelada por el programa, es la de Irene Rosales. La sevillana se sentará en el plató este martes, 7 de abril, en un momento de máxima tensión mediática. Su llegada se produce apenas unas horas después de que su exmarido, Kiko Rivera, vertiera en el programa ‘¡De viernes!’ graves reproches económicos y sentimentales contra ella. El hijo de la tonadillera llegó incluso a sugerir que Rosales habría iniciado su actual relación con su pareja, Guillermo, antes de que el matrimonio se hubiera disuelto legalmente, una sombra de infidelidad que ha dinamitado la paz familiar.

El reto de Irene Rosales frente a las acusaciones de Kiko Rivera

Los colaboradores del espacio de Mediaset han recibido la noticia con una mezcla de sorpresa y expectación. Antonio Rossi ha sido uno de los primeros en reaccionar, asegurando que «es el mejor momento para que responda» a todo lo que se ha dicho en los últimos días. Por su parte, Leticia Requejo ha calificado la incorporación como «el mejor fichaje de este programa», mientras que Sandra Aladro ha subrayado el valor de contar con la protagonista de la separación más mediática del año.

Con este movimiento, Joaquín Prat aspira a dar un golpe de autoridad en la audiencia, compitiendo frontalmente con espacios como ‘Sueños de libertad’. Irene Rosales, que ahora comparte cadena con Jessica Bueno, tendrá la misión de comentar de forma directa los escándalos que surgen sobre el clan Pantoja, aportando una visión que, hasta ahora, permanecía en un hermético silencio. Mañana martes, la exnuera de la tonadillera romperá su silencio para defenderse de las acusaciones de su expareja.