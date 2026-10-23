En la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, a las 3:00 volverán a ser las 2:00. Para la mayoría significa dormir una hora más, pero quien esté trabajando esa noche hará una hora de más. ¿Cuenta como hora extra? ¿La paga la empresa? La respuesta no es la misma para todos.

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Antes de nada, recuerda cuándo y cómo se atrasa el reloj este fin de semana.

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Una noche de nueve horas

Un turno nocturno habitual, de 22:00 a 6:00, dura ocho horas. Pero la noche del cambio, al repetirse el tramo entre las 2:00 y las 3:00, ese mismo turno pasa a durar nueve horas reales, aunque al restar las cifras del reloj parezca que son ocho. Por eso conviene fijarse en cómo queda reflejado el fichaje y no fiarse solo de la hora de entrada y salida.

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Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores considera horas extraordinarias las que se realizan por encima de la duración máxima de la jornada ordinaria. Esa misma norma establece que las horas extra pueden abonarse —por un importe que nunca será inferior al de la hora ordinaria— o compensarse con tiempo de descanso retribuido, según lo que fije el convenio colectivo o el contrato.

Ahora bien, que se trabaje una hora de más esa madrugada no implica automáticamente que se cobre como extra. La clave está en si ese exceso supera o no la jornada máxima pactada, y eso depende de cada caso.

Depende de tu contrato

Según el análisis de despachos especializados como Legálitas, conviene distinguir dos situaciones:

Contrato indefinido con turno de noche estable. Lo más habitual es que el calendario laboral anual compense solo: la hora de más que se trabaja en octubre se equilibra con la hora de menos que se hace en marzo, cuando el cambio de primavera acorta el turno. En la práctica, no suele generar una hora extra.

Lo más habitual es que el calendario laboral anual compense solo: la hora de más que se trabaja en octubre se equilibra con la hora de menos que se hace en marzo, cuando el cambio de primavera acorta el turno. En la práctica, no suele generar una hora extra. Contrato temporal o de duración determinada. Aquí es más probable que la hora de octubre quede sin compensar, porque puede que el trabajador ya no esté en la empresa en marzo. En ese caso sí se produce un exceso de jornada que se puede reclamar.

A esto se añade un supuesto particular: en algunos turnos de 24 horas, esa hora adicional se asume dentro del propio turno y no se traduce en compensación.

Entonces, ¿me la pagan o me la descuentan?

Como norma general, y en ausencia de una regla específica en el convenio, si el cambio de hora supone trabajar por encima de la jornada ordinaria, la empresa debe compensar ese exceso con una hora de descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes, salvo que el convenio o el contrato establezcan otra cosa, como el pago.

El sindicato USO recuerda que, para los contratos indefinidos a turno de noche, lo habitual es esa compensación cruzada octubre-marzo. Para los temporales o los turnos rotatorios, todo dependerá de lo que diga el convenio: pago, descanso o adaptación de horarios.

Qué conviene comprobar antes del sábado

Tu convenio colectivo. Es el documento que manda. Muchos ya regulan expresamente qué pasa la noche del cambio de hora.

Es el documento que manda. Muchos ya regulan expresamente qué pasa la noche del cambio de hora. Tu contrato. Revisa si recoge alguna cláusula sobre exceso de jornada o compensación.

Revisa si recoge alguna cláusula sobre exceso de jornada o compensación. El fichaje. Asegúrate de que el sistema registra las nueve horas reales y no ocho, para que el cómputo mensual cuadre.

Asegúrate de que el sistema registra las nueve horas reales y no ocho, para que el cómputo mensual cuadre. El relevo. Confirma con antelación a qué hora entras y sales y cómo se contabilizará esa madrugada.

Un apunte sobre la nocturnidad

Al margen de la hora extra, el trabajo entre las 22:00 y las 6:00 suele llevar aparejado un complemento de nocturnidad, cuya cuantía fija cada convenio. Ese plus se cobra por el trabajo nocturno en sí y es independiente de cómo se resuelva la hora añadida por el cambio de horario.

Para ampliar

Si quieres el contexto completo del cambio de este fin de semana, consulta todas las claves del cambio de hora de octubre en Ceuta y por qué no será el último.