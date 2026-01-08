Quique Setién, exentrenador del Fútbol Club Barcelona, ha repasado su etapa en el banquillo azulgrana y su situación profesional actual en una entrevista concedida al programa El Larguero de la Cadena SER. El técnico cántabro, de 67 años, aseguró que no se arrepiente de haber dirigido al Barça pese a las dificultades vividas durante su corto y convulso paso por el club.

Setién, que entrenó al Barcelona durante 25 partidos en 2020, reconoció que le habría gustado encontrar un contexto diferente a su llegada. “No llegué en un momento con chavales ilusionados, con entusiasmo y con buen ambiente. Fue diferente, tristemente”, explicó. El técnico fue destituido apenas tres días después de la histórica derrota por 2-8 frente al Bayern de Múnich, a pesar de tener contrato hasta 2022.

Uno de los asuntos más delicados de su salida fue el conflicto económico con el club. Setién confirmó que la situación ya está resuelta: “El Barcelona tardó tres o cuatro años en pagarme, pero ya cumplieron con todos los pagos y ya no me deben nada”. El entrenador había denunciado al club por incumplimiento de contrato tras su despido.

Muy distinta es la situación que vive con el Villarreal, equipo al que dirigió entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. “Del Villarreal no he cobrado nada y ya va a hacer dos años y medio. Está en un juzgado y llevamos año y medio esperando una sentencia”, explicó.

Durante la entrevista, Setién también tuvo palabras de elogio para el actual proyecto del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. “La influencia de Flick es muy alta. Es un hombre muy exigente y la plantilla ha aceptado su propuesta”, afirmó, destacando el crecimiento de un equipo joven y competitivo.

Por último, el técnico cántabro se refirió al Racing de Santander, club del que es leyenda, ante su enfrentamiento copero con el Barça. “El Racing se lo merece. Lo que está pasando en El Sardinero es extraordinario. La afición está identificada con el equipo y es el que mejor juega de la categoría”, concluyó.