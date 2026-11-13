La candidata de VOX Ceuta al Congreso, @AnaBelenCfC, junto con los candidatos al Senado, @PaCHi_CH_ESPA y @AnaGarLeon, han asistido hoy a una concentración en apoyo a policías y guardias civiles.

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El evento buscaba reivindicar el reconocimiento de la profesión de riesgo y una jubilación digna para las fuerzas de seguridad. VOX Ceuta muestra su compromiso en esta causa.

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