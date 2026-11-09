El Partido Popular de Ceuta ha vivido una jornada significativa con la presentación de sus candidatos, destacadas muestras de cariño en las calles y la celebración del Diwali junto a la Comunidad Hindú.

Lee tambien: Presentación del libro «Gaza y el destino del mundo»

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

En el evento, Ester Muñoz mostró su apoyo al partido, acompañando a los asistentes y reforzando el compromiso hacia Ceuta. Con Juan Vivas como guía, la formación se muestra decidida a lograr un cambio en las próximas elecciones del 29N.

Lee tambien: Juan Vivas y candidatos del PP agradecen a militares en Ceuta

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.