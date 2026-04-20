El cantante venezolano se disculpa por gritar «¡Fuera la mona!» durante un acto de la oposición en Madrid, aunque niega ser racista y mantiene firme su postura política.

MADRID – El cantante Carlos Baute ha roto su silencio este lunes tras la polémica generada el pasado sábado en la Puerta del Sol. Durante una concentración liderada por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, el artista se sumó a los cánticos de la multitud que proferían insultos descalificativos contra la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

A través de sus redes sociales, Baute ha publicado un comunicado y un vídeo para aclarar lo sucedido, después de recibir fuertes críticas y acusaciones de racismo en plataformas digitales y medios de comunicación.

Una disculpa por las formas, no por el fondo

El intérprete de «Colgando en tus manos» ha sido tajante al defender su identidad y trayectoria, asegurando que un momento de «frustración» no define su persona:

«Vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclor y la unión… Por eso quiero ser muy claro: no soy una persona racista, ni creo en el insulto como camino», afirmó el artista.

Baute reconoció que se dejó arrastrar por el fervor de los «miles y miles de personas» que se encontraban en el acto, atribuyendo su reacción a los «muchos años de represión y falta de libertad» que atraviesa su país de origen. No obstante, ha subrayado que, aunque se disculpa por las formas, sus valores y su pensamiento político permanecen intactos.

El rechazo de María Corina Machado

La propia líder opositora, María Corina Machado, se desmarcó de estos comportamientos en una entrevista reciente con la Agencia EFE. Machado expresó su rechazo absoluto a cualquier tipo de descalificación por motivos de raza, género o religión.

La postura de Machado: La política recordó que el objetivo de su movimiento es unir al país y no replicar las tácticas de división que, según ella, utiliza el régimen de Nicolás Maduro.

La política recordó que el objetivo de su movimiento es unir al país y no replicar las tácticas de división que, según ella, utiliza el régimen de Nicolás Maduro. El incidente: El grito de «¡Fuera mona!» fue repetido por Baute en al menos dos ocasiones durante su actuación, siguiendo el cántico que ya coreaba parte de la audiencia antes de su aparición.

El deseo de democracia

Para finalizar su mensaje, Baute insistió en que su prioridad sigue siendo la celebración de elecciones libres y el retorno de la democracia a Venezuela. «Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo», concluyó el cantante, intentando cerrar una de las polémicas más tensas de su carrera pública en España.