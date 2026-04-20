La capital española repite por tercer año consecutivo como sede de los «Oscar del Deporte». Figuras de la talla de Carlos Alcaraz, Marc Márquez y Aitana Bonmatí buscarán la gloria en el Palacio de Cibeles este lunes.

MADRID – La constelación deportiva más brillante del planeta vuelve a aterrizar en el corazón de España. Este lunes, a partir de las 20:00 horas (retransmitido por TDP), el Palacio de Cibeles se vestirá de gala para acoger la entrega de los Premios Laureus 2026. Madrid consolida así su idilio con la Academia Laureus, convirtiéndose por tercer año seguido en el escenario donde se reconoce no solo el éxito en la pista, sino el impacto social de los atletas.

El espíritu de Mandela en la alfombra roja

Más allá del glamour y la expectación mediática, la gala mantiene vivo el legado de Nelson Mandela, quien en la fundación de estos premios en el año 2000 sentenció que «el deporte tiene el poder de cambiar el mundo». Bajo esta premisa, 69 leyendas del deporte —miembros de la Academia— han emitido sus votos para elegir a los mejores de un año marcado por hitos históricos.

La velada promete encuentros icónicos, siguiendo la estela de ediciones anteriores donde vimos a un joven Alcaraz conocer a su ídolo Messi, o a Novak Djokovic bromeando con Jude Bellingham. Este año, el propio Djokovic ejercerá de copresentador junto a la esquiadora Eileen Gu, añadiendo un toque de carisma extra a la ceremonia.

Un cartel de nominados de ensueño

La representación española llega con fuerza en las categorías principales, destacando nombres que ya son leyenda viva y otros que aspiran a heredar el trono de la élite mundial.

Duelo de titanes en categoría masculina

La lucha por la estatuilla al Mejor Deportista Masculino será una de las más reñidas de la historia reciente:

Carlos Alcaraz: El murciano busca consolidar su dominio tras un año de consolidación en la cima del tenis.

El murciano busca consolidar su dominio tras un año de consolidación en la cima del tenis. Marc Márquez: El «renacido» piloto de Cervera opta al premio tras volver a lo más alto en MotoGP.

El «renacido» piloto de Cervera opta al premio tras volver a lo más alto en MotoGP. Tadej Pogacar y Mondo Duplantis: La voracidad del ciclista esloveno y la imbatibilidad del saltador de pértiga completan un cuadro de nominados de vértigo, junto a Jannik Sinner y el futbolista Ousmane Dembélé.

Aitana Bonmatí, la gran favorita

En el apartado femenino, la vigente Balón de Oro, Aitana Bonmatí, parte como la gran candidata para revalidar su estatus tras un año impecable con el FC Barcelona y la Selección. Sin embargo, tendrá frente a ella a colosos del atletismo como Sydney McLaughlin y Faith Kipyegon, además de la tenista Aryna Sabalenka.

Las categorías a seguir

Categoría Nominados Destacados Revelación Lando Norris (F1), Luke Littler (Dardos), João Fonseca (Tenis) Reaparición Yulimar Rojas (Atletismo), Egan Bernal (Ciclismo), Leah Williamson (Fútbol) Equipo del Año Sel. Inglaterra fem., McLaren (F1), Europa Ryder Cup (Golf) Acción Kilian Jornet (Trail running), Rayssa Leal (Skate)

Más que un trofeo: Sport for Good

La gala es la cara visible de un proyecto mucho más profundo. A través de la fundación Laureus Sport for Good, la organización apoya actualmente más de 300 programas en todo el mundo, impactando positivamente en la vida de más de siete millones de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Mañana, mientras los flashes iluminan Cibeles, el deporte recordará una vez más que su verdadera victoria reside en su capacidad para derribar barreras y crear esperanza donde antes no la había.