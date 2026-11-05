El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha mantenido un encuentro de trabajo con el ya exministro Óscar Puente para abordar la gestión de los expedientes y asuntos urgentes del departamento, en una cita centrada en garantizar la estabilidad del sector ferroviario.

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Restablecer la confianza en el sistema de alta velocidad

Durante la reunión, que se enmarca en el traspaso de competencias tras asumir temporalmente la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible, Cuerpo ha subrayado que la prioridad absoluta en esta nueva etapa pasa por «seguir dando pasos para restablecer la confianza en nuestro sistema de alta velocidad».

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El encuentro ha servido para pasar revista a los expedientes en curso y perfilar la hoja de ruta inmediata del ministerio, asegurando la continuidad operativa en la gestión de las infraestructuras y el transporte estatal tras los recientes acontecimientos que han marcado la agenda política y ferroviaria del país.

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