Dirigentes nacionales del Partido Socialista se han aferrado a lo que califican como una doble «lección política» —marcada por la asunción de responsabilidades de Óscar Puente y el resultado de las elecciones de mitad de mandato (midterms) en Estados Unidos— para relanzar su campaña de cara a los próximos comicios. Los socialistas buscan dar un giro a su estrategia centrando el mensaje en la defensa de los servicios públicos frente a los recortes y contraponiendo su gestión ética a la de la oposición.

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Asunción de responsabilidades y contraste con la oposición

La salida de Óscar Puente del Gobierno, tras el intenso desgaste provocado por el accidente ferroviario de Urda, es interpretada por la dirección del partido como un ejercicio de asunción de responsabilidades políticas poco habitual en la política española. Desde el PSOE consideran que este paso adelante permite a la formación respirar y limpiar el tablero frente a las críticas, contraponiendo la respuesta de su ejecutiva con la de líderes del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo, a quien planean exigir responsabilidades y reprochar su respaldo político a figuras como Carlos Mazón durante un año.

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El espejo internacional y el foco en los servicios públicos

A este revulsivo interno se suma la lectura que el partido hace del panorama internacional, concretamente de la derrota sufrida por Donald Trump y los republicanos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Para los estrategas socialistas, el castigo electoral estadounidense motivado por el coste de la vida y la defensa de los pilares sociales marca el camino a seguir.

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Con este doble estímulo, el PSOE reorienta su hoja de ruta electoral con el objetivo de blindar el discurso en la protección de los servicios públicos, alertando contra los recortes y buscando movilizar a su electorado en un momento clave del ciclo político.